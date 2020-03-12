living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجتماع لنواب كسروان - جبيل للمداولة بموضوع كورونا‎

12
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد إجتماع في دير سيدة المعونات في جبيل بتاريخ 12 آذار 2020، بحضور رئيس الدير الأب فريد المجبر ونواب كسروان جبيل السادة: فريد هيكل الخازن، سيمون أبي رميا، شامل روكز، زياد الحواط، روجيه عازار، نعمة إفرام، شوقي الدكاش، فيما إعتذر النائب مصطفى الحسيني بداعي المرض.
وصدر عن المجتمعين البيان التالي:
نظراً لتسارع إنتشار فيروس الكورونا، وتحسساً بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا بصفتنا ممثلين للشعب اللبناني عموماً وقضائي جبيل وكسروان المفتوح خصوصاً، نطالب الحكومة اللبنانية بالمزيد من الخطوات الجرئية والعملية، قد تصل حد إعلان حال الطوارئ في البلاد:
أولاً، المسؤولية اليوم هي مسؤولية جماعية يتحملها كل فرد تجاه وطنه ومجتمعه وعائلته، فقد أثبتت كل الدراسات حول العالم أن تفشي فيروس الكورونا هو نتيجة الإختلاط بين الأفراد، والأهم يبقى في إتباع سبل الوقاية عبر إلتزام المنازل وعدم التنقل إلا في حال الضرورة القصوى. ونعول اليوم على حكمة اللبنانيين ووعيهم في اتباع الارشادات اللازمة وعدم التردد في المراجعة الطبية عند الشك بأي عوارض.
ثانياً، الطلب من كل المؤسسات العامة والخاصة في قضائي كسروان المفتوح وجبيل الإقفال، بإستثناء تلك التي تؤمن الحاجات الأساسية والضرورية.
ثالثاً، بما أن قدرة مستشفى رفيق الحريري الحكومي لا يمكنها أن تلبي وحدها متطلبات الإستغاثة، المطلوب فوراً تجهيز مستشفى البوار الحكومي والطلب من باقي المستشفيات الخاصة في المنطقة تأمين غرف عازلة مجهزة بالمعدات الطبية اللازمة لإستقبال المرضى عند الحاجة.
رابعاً، نطالب وزارتي الصحة والداخلية بتأمين مراكز مخصصة إلى جانب المستشفيات، لعزل حاملي المرض من دون عوارض، ومراقبتهم من قبل فرق مختصة. وسنبادر كنواب للمساعدة في تأمين مركز كهذه في قضائي كسروان الفتوح وجبيل.
خامساً، في ظل الجهود التي تبذل، لا بد من توجيه تحية للطاقم الطبي والتمريضي الذي يؤدي رسالته الإنسانية على أكمل وجه، ويهتم بمرضى هذا الفيروس.
سادساً، نتقدم بأحر التعازي لعائلات المرضى الذي فارقوا الحياة جراء الفيروس، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout