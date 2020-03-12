الجامعة الأنطونية تنفي كل ما يتم تداوله في الاعلام حول ظروف موت الأب مارون ابي نادر

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صدر بيان عن مكتب العلاقات الاعلامية في الجامعة الانطونية تم التأكيد فيه ان عميد كلية اللاهوت والدراسات الرعائية في الجامعة الأب مارون ابي نادر فارق الحياة بعد صراع مع مرض السرطان دام أكثر من ثمانية أشهر.

ونفى المكتب نفيا قاطعا كل ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول ظروف واسباب اخرى لوفاته وربطها بفيروس كورونا. مع الاشارة الى ان الجامعة الانطونية اوضحت اسباب الوفاة على كل صفحاتها.



ودعا البيان وسائل الاعلام الى اعتماد الدقة في نشر اخبارها، واحترام حرمة الموت، والى العودة دائمًا الى مكتب العلاقات الإعلامية في الجامعة للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.