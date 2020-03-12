الأمن العام: توقف جميع الرحلات من وإلى الدول التالية...!

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إنفاذاً لتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء، تعلن المديرية العامة للأمن العام ما يلي:

1- توقف جميع الرحلات الجوية، البرية، والبحرية من وإلى الدول التالية: ايطاليا، كوريا الجنوبية، إيران، الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية) لمدة أسبوع من تاريخ 12/03/2020

2- وقف دخول جميع القادمين مباشرةً أو ترانزيت من الدول التي تشهد تفشّي فيروس كورونا المستجد (فرنسا، مصر، سوريا، العراق، ألمانيا، اسبانيا، المملكة المتحدة البريطانية ودول أخرى تحدد لاحقاً) جواً، براً أو بحراً.يستثنى من أحكام هذا البند القادمين خلال /4/ أيام من تاريخه:

- اللبنانيين

- حاملي بطاقات الإقامة السنوية أو الدائمة (عمل – دون عمل)

- حاملي اقامات بموجب تعهد بالمسؤولية (عمل – دون عمل) أو بموجب سند ملكية أو عقد ايجار

- اعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية وافراد عائلات اللبنانيين الذين لم يستحصلوا بعد على الجنسية اللبنانية أو الإقامة في لبنان وأفراد قوات اليونيفيل.

3- تطبّق أحكام البند /2/ أعلاه على الجميع دون استثناء ولمدة أسبوع بعد مرور /4/ أيام من تاريخه.

4- وقف استقبال طلبات أذونات الدّخول الخاصة بالسوريين أو السماح لهم بالدّخول بموجبها لمدة /10/ أيام من تاريخه.