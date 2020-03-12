وقف العمل في مقاهي النراجيل والاندية الرياضية والليلية والمطاعم في جبل لبنان!

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أصدر محافظ جبل لبنان محمد مكاوي قرارا حمل الرقم 2020/ 117 يتعلق بتدابير واجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد جاء فيه:

- المادة المادة الاولى: يوقف العمل بشكل موقت لمدة اسبوعين في مقاهي النراجيل والكيوسك والمحال التي تقدم خدمة توصيل الى المنازل مهما كان حجمها او وضعها القانوني دون استثناء تحت طائلة اقفالها في حال عدم الالتزام بمضمون هذا القرار.

المادة الثانية: يمنع تدخين النرجيلة على الارصفة وامام المنازل والابنية والمجمعات التجارية والسكنية والمتنزهات والحدائق العامة واي مكان عام اخر لم يذكر في هذا القرار.

المادة الثالثة: يطلب من البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين في القرى التي ليس فيها بلديات العمل على تنفيذ هذا القرار وطلب المؤازرة الامنية عند الضرورة.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره".



ووزع لائحة بالمؤسسات الواجب التأكيد على وقف العمل الموقت بها على سبيل التعداد وليس الحصر:

1- الاندية الرياضية والملاعب المكشوفة والمغلقة.

2- المطاعم والمقاهي والملاهي والاندية الليلية والمراقص العامة والحانات.

3 - دور السينما والمسارح وقاعات المؤتمرات.

4- مراكز التزلج والمسابح المغلقة وفي الهواء الطلق.

5 - صالات العاب التسلية الكهربائية (الفيديو بوكر).

6 - صالات العاب التسلية الكهربائية ( فليبر - بيبي فوت - بيليارد وما شابه).

7 - صالات لعب الكمبيوتر ( Gaming - Internet Café- Network).

8 - صالات لعب الورق المسموح به.

9- صالات الافراح والمناسبات.

10 - صالات لعب الاطفال داخل المجمعات والمراكز التجارية او خارجها.

11- صالات التزحلق على الجليد ( Ice Skating).

12 - مدن الملاهي على انواعها ( الميكانيكية او البلاستيكية التي تعتمد العاب تنفخ بالهواء.

13 - مراكز التدليك SPA

14- مقاهي النراجيل والكيوسك والمحال التي تقدم خدمة توصيل النراجيل الى المنازل.

كتاب

ووجه المحافظ مكاوي كتابا الى قيادة منطقة جبل لبنان لمتابعة تنفيذ توصيات واجراءات وقرارات متعلقة بالحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، بناء على توصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا - بالامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع، جاء فيه:

"بالإشارة للموضوع والمرجع المبينين اعلاه، للتفضل بالاطلاع والايعاز لمن يلزم التأكد من تقيد كافة المؤسسات الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة ربطا بمضمون التوصيات والقرارات والتعاميم الصادرة عن المراجع المختصة بضرورة وقف العمل او الاقفال المؤقت لضرورات السلامة والصحة العامة وفي سبيل بذل المزيد من الجهود لمنع والحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد الامن الصحي في البلاد، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة من محاضر ضبط بحق المخالفين ومراجعة المحافظة ليصار الى استصدار القرار بالاقفال والختم بالشمع الاحمر، كما نكلفكم تأمين المؤازرة الامنية للبلديات واتحادات البلديات في حال الطلب لتنفيذ كل ما يتطلب لجهة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد".