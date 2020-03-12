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تعميم لمديرية الطيران المدني الى شركات الطيران

12
MARCH
2020
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أصدر المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت حول الإجراءات المتخذة والإحتياطات الإحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، جاء فيه: "إستنادا إلى آخر التوصيات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وبهدف الحد من انتشاره في لبنان، يطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت التقيد بالتعليمات التالية:

1.وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى الدول التالية: إيطاليا - كوريا الجنوبية - إيران - الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية) لمدة أسبوع من تاريخ إصدار هذا التعميم، على أن يصار إلى إعادة تقييم مدى تفشي فيروس كورونا في تلك الدول قبل نهاية الإسبوع المحدد.

 


2.وقف النقل جوا لجميع الركاب القادمين من الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا: فرنسا - مصر - سوريا - العراق - المانيا - إسبانيا - المملكة المتحدة. يستثنى من ذلك أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية والمواطنين اللبنانيين وأفراد عائلات اللبنانيين الذين لم يستحصلوا بعد على الجنسية اللبنانية أو الإقامة وأفراد قوات اليونيفيل، وإعطائهم مهلة 4 أيام للعودة إلى لبنان أي حتى تاريخ 16/3/2020 ضمنا". وبعد انقضاء مهلة ال4 أيام، توقف جميع الرحلات من وإلى هذه الدول لمدة أسبوع، أي حتى تاريخ 23/3/2020 ضمنا، على أن يصار إلى إعادة تقييم مدى تفشي فيروس كورونا في تلك الدول قبل 23/3/2020.

إننا نعلق أهمية كبرى على هذا التعميم ونطلب من جميع الشركات الإلتزام بمضمونه حتى إشعار آخر".

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