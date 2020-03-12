ما صحّة انتقال فيروس "كورونا" بواسطة الاوراق النقدية؟

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صدر عن مصرف لبنان البيان الاتي:

"نتيجة لبدء انتشار Corona Virus في لبنان، يوضح مصرف لبنان فيما يلي المعلومات الخاصة بانتقال الـ Virus بواسطة الاوراق النقدية:

· وفقا للتقرير الاخير لمنظمة الصحة العالمية، ان الاوراق النقدية لا تشكل بحد ذاتها خطر انتقال العدوى بل هي تعتبر كأي شيء يمكن لمسه خلال النهار وبالتالي يفضل اتخاذ التدابير الوقائية وفقا لارشادات المنظمة.

· وفقا لتقرير البنك المركزي الالماني، تعتبر الاوراق النقدية أقل خطورة بنقل العدوى مقارنة مع باقي الأشياء التي يمكن لمسها خلال اليوم مثل مسكة الباب أو مفتاح الكهرياء أو الخ.

· ان مصرف لبنان يأخذ جميع التدابير الاحترازية في ما خص الاوراق النقدية المودعة لديه وذلك للتخفيف من انتشار العدوى".