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تعميم من رئيس نقابة أصحاب الفنادق

12
MARCH
2020
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صدر عن رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر البيان الاتي:

 
"بناءً على مقرّرات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وبعد المداولة مع معالي وزير السياحة البروفيسور رمزي مشرفيّة بخصوص التعميم الذي صدر لغاية نهار الأربعاء 18 آذار 2020 ضمناً وبالتشاور مع أعضاء مجلس النقابة، ارتأينا:
 
- السماح للفنادق التي ما زالت تستقبل النزلاء عدم إقفال المطاعم والمقاهي للإفساح أمامهم فرص تقديم المأكولات والمشروبات لنزلائهم، على أن يلتزموا بالإرشادات والإحطياطات الصحية الصارمة، حفاظاً على سلامة المعنيين من نزلاء وعمّال وأرباب العمل والرواد، وحرصاً على سمعة القطاع والجودة والخدمة والنوعية التي نتميّز بها.
 
- الإلتزام بتأجيل الحفلات والسهرات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التي يحتشد فيها الناس.
 
- إقفال الأندية الليلية والمراقص والحانات ومراكز التدليك Spa ونوادي اللياقة البدنية ضمن الفندق.
 
 
ففي ظل السباق المرير والشاق الذي يحاول لبنان استدراكه في اقسى الظروف المالية والاقتصادية، وحفاظاً على صحة المواطنين والسلامة العامة، ندعو الى التضامن الوطني لمواجهة فيروس كورونا والتقيد بسلوك وقائي وإجراءات تحفظ السلامة العامة، لتجنيب لبنان المزيد من الأذى، شاكرين جهود وتعاون معالي الوزير مشرفيّة".
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