توضيح من قيادة جهاز أمن المطار

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أوضحت قيادة جهاز أمن المطار ان كل الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن دخول مواكب حزبية الى حرم المطار وساحة الطائرات وآخرها عن مواكبة الطائرة الإيرانية التي هبطت ليل 11/3/2020 ، لإخراج ونقل الركاب من دون إتخاذ اي إجراءات وقائية صحية لهم ، ومن دون المرور بنقطة الأمن العام وعن حصول إشكال مع أحد الضباط ما أدى الى تشكيله خارح جهاز أمن المطار ، عارية عن الصحة ، "اذ لم تدخل الى ساحة الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي أي مواكب حزبية ولم تتم مواكبة اي طائرة على ارض المطار من قبل احد ، وقد تم توزيع فيديو يوضح إجراءات الكشف الطبية التي أجريت على الركاب لحظة وصولها " .

وأكدت أن الصور المتداولة عن وجود موكب في المطار تعود الى زيارة وزير الزراعة عباس مرتضى بتاريخ 11/3/2020 وتحديدا الى مكتب الحجر الصحي الزراعي في المطار للكشف عليه و التأكد من جهوزيته .

ولفتت الى أنه لم يحصل اي إشكال مع أحد الضباط ولم يتم تشكيل اي ضابط من جهاز أمن المطار الى خارجه .





واهابت قيادة جهاز أمن المطار بالمواطنين عدم التأثر بالأخبار المفبركة ذات الخلفية السياسية والتدقيق بها، قبل نشرها لان التداول بهذا الأسلوب يضر بمصلحة لبنان ويسيء الى سمعة المطار .