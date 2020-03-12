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الشؤون الاجتماعية: تنسيق استباقي مع المنظمات لمنع تفشي كورونا في مخيمات النازحين

12
MARCH
2020
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أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية أنه وخلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة بتاريخ الثلاثاء 3/3/2020 أي منذ أكثر من أسبوع، تم وضع خطة استباقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وخصوصا في مخيمات النازحين السوريين، وحضر الإجتماع ممثلون عن المنظمات الدولية التالية: UNICEF، UNHCR، IECD، EF، IMC، WFP، WHO، MEDAIR، CARE-LAW-EFI، AICS ،WARCHILD، UNFPA.

 

واشارت الى أنه على أثر الإجتماع تم التوافق على أن تقوم اليونيسف UNICEF بتغطية تدريب الفريق العامل في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة والمشاريع المشتركة مع الجمعيات والهيئات الأهلية على سبيل الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره تمهيدا لتنفيذ حملات توعية وإرشاد صحي للسكان في المناطق اللبنانية كافة.

 

ولفت الى أنه على صعيد مخيمات النازحين السوريين المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، بدأت بعد الإجتماع حملات توعية وتأمين مواد تنظيف وتطهير لها، بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR، للحماية من انتشار فيروس كورونا في داخلها، وتم الإتفاق على متابعة هذا الأمر كحملة استباقية واحترازية قبل أي إصابة تسجل بالفيروس.

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