خدمة جديدة لتسديد السندات لمصرف الإسكان عبر OMT

A + A -

وقّع مصرف الإسكان ممثّلاً برئيس مجلس إدارته المدير العام السيد جوزيف ساسين وشركة OMT ممثّلةً برئيس مجلس إدارتها الأستاذ توفيق معوّض اتفاقاً يؤمّن للمقترضين من المصرف خيار تسديد مستحقّاتهم عبر أكثر من 1000 مركز OMT في لبنان.

ابتداءً من 10 آذار 2020، يستطيع المقترضون اختيار تسديد مستحقّاتهم عبر OMT بكلفة منخفضة بحسب قيمة السند، ضمن ساعات عمل طويلة كلّ أيام الأسبوع وفي كافة الأراضي اللبنانية، وذلك عبر التوجّه إلى أي مركز OMT وتزويد الوكيل بالبطاقة الصادرة عن مصرف الإسكان والتي تتضمّن المعلومات التالية:

– اسم الزبون

– رقم الحساب

– عملة القرض

للاستحصال على هذه البطاقة، يكفي على الزبون زيارة أي فرع من فروع مصرف الإسكان وطلبها من قسم خدمة الزبائن.