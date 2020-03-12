عناوين الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2020

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الأخبار: «كورونا» وباءً: حال طوارئ عالمية

الأوروبيون يسوّقون شروط صندوق النقد

مشروع قانون القيود المصرفية: السحوبات 300 مليون ليرة و50 ألف دولار سنوياً





نداء الوطن: "التشكيلات راجعة"... مجلس القضاء "لن يتسرّع" ونجم لن تضعها "بالدرج"

"التوصيات العشر"... أكثر من خطوة... أقل من خطة!

البناء: صواريخ تستهدف قاعدة أميركيّة في العراق و15 بين قتيل وجريح… وردّ في البوكمال / «كورونا اللبنانيّ»: السياسة تسابق الصحة… ودعوات للفصل بين الوطنيّ والسياسيّ / التشكيلات القضائيّة أمام مجلس القضاء الأعلى مجدّداً… أزمة أم تسوية؟ /



اللواء: لبنان بأكمله في «سجن كورونا».. وطائرة إيرانية تخترق حظر الرحلات

برّي ممتعض من تأخير التشكيلات ووزيرة العدل تدافع .. وفوضى الدولار تهزم القرارات



الجمهورية: دائرة القلق تتوسع صحياً ومالياً

النهار: كورونا وباء عالمي... والحكومة تكابر في الحجر!



الديار: الكورونا يتفشّى بسرعة كبيرة والتوقعات بزيادة كبيرة في عدد الإصابات

بغياب إجراءات قاسية الإقتصاد سيتراجع ومعه الناتج المحلّي الإجمالي

the daily star: Wide-reaching travel ban to combat coronavirus

l'orient le jour: Deuxième décès, le Liban interdit enfin les liaisons aériennes avec les foyers du coronavirus