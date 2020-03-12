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أسرار الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2020

12
MARCH
2020
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
توقعت مصادر معنية بالتشكيلات القضائية أن ينعقد مجلس القضاء الأعلى لمناقشة ملاحظات وزيرة العدل وأن يفتح ذلك باب أزمة تمنعه من التوصل لموقف موحّد بالإصرار على التشكيلات أو إعادة النظر ببعض بنودها، خصوصاً أن كلام وزيرة العدل عن الاعتبار الطائفي تناقض الدستور في كل منصب لا يعادل موظفي الفئة الأولى.

 


كواليس

قالت مصادر في منظمة الصحة العالمية إن غياب سورية عن خريطة انتشار فيروس كورونا رغم كونها تنتمي لمنطقة انتشار للفيروس يشكل ظاهرة لافتة تستحق الدراسة، رغم الظروف المادية الصعبة للدولة السورية وانخراطها في أوضاع عسكرية وأمنية كبرى ووجود انطباع عالمي بتراجع دور أجهزة الدولة.

 

 

 

اللواء: اسرار

همس
تبيَّن لخبراء دوليين ان خارطة انتشار الكورونا في أوروبا، تطال بلداناً، يغلب عليها لون اجتماعي واقتصادي معيّن!


غمز
تلقى مسؤول كبير نصيحة من أصدقاء بمواكبة المسائل الأساسية مباشرة، لتثبيت الإجراءات المتخذة.


لغز
قابل مرجع بغضب شديد ما أظهرته التحقيقات والتوقيفات بشأن حادث أمني، في منطقة حسّاسة.

 

 


نداء الوطن: خفايا

تتردد تساؤلات في أروقة السراي الحكومي عن مدى تأثير حظر بعض الدول استقبال الرحلات القادمة من لبنان على الجولة الخارجية التي يستعد رئيس الحكومة حسان دياب للقيام بها أواخر الشهر الجاري.

 

عُلم أن أكثر من صاحب مصرف من كبار المصارف أعادوا أموالاً كانوا قد أودعوها في الخارج لحاجتهم إلى السيولة.

 

استغربت شخصية ديبلوماسية في مجلس خاص كيف أنّ الدولة لا تملك أرقاماً واضحة ونهائية حول موارد مصرفها المركزي وموجوداته وحجم خسائره.

 

 

 

 

 

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