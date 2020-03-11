المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: فوجئنا بإعلان مؤسسة اعلامية حالة الطوارىء في لبنان

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صدر عن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع البيان الآتي: "فوجىء رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ بإعلان مؤسسة أم تي في التلفزيونية حالة الطوارىء في لبنان، وهو اعلان يرفع من وتيرة مخاوف اللبنانيين وقلقهم على مستقبلهم ومستقبل البلد، علما بأن وظيفة الاعلام هي البناء وتشكيل شبكة أمان للوضع الداخلي، وهذا ما كان يتوخاه رئيس المجلس الوطني للاعلام من رئيس مجلس ادارة "أم تي في" ميشال المر، الذي تربطه به علاقة طيبة".

وتمنى محفوظ "أن يبادر المر إلى تصحيح هذا الخطأ، الذي وقعت فيه المؤسسة، خصوصا أن إعلان حال الطوارىء محصور بالحكومة، وهي في غير وارد هذا الامر، حيث تنتظر التلاقي بين الدعم الخارجي والداخلي لسعي رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب إلى ايجاد المخارج الواقعية للازمة اللبنانية المعقدة، وهو ما فتىء يطمئن اللبنانيين إلى أن المستقبل واعد بتضامن أبناء الوطن جميعا وجدية الخطوات التي تتخذها الحكومة