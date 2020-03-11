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كنعان: ضد إجراءات ضريبية في هذه المرحلة ومع تفاوض جدي على خطة بهدف اعادة هيكلة منظمة ولاحترام الأصول في التشكيلات القضائية والمزايدات تدخّل بالقضاء

11
MARCH
2020
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أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان موقفه وموقف تكتل لبنان القوي ضد اجراءات ضريبية بالمطلق في هذه المرحلة، خصوصا على ذوي الدخل المحدود، لأن الانكماش الاقتصادي وتراجع فرص العمل وتعثّر الشركات يتطلب خطة اقتصادية وخطوات اصلاحية والحكي عن ضرائب بغير محلّه في هذه المرحلة.

واشار كنعان في حديث الى الotv الى ان لجنة المال والموازنة وفور انتهاء الاجراءات الصحية المرتبطة بالكورونا في مجلس النواب ستدعو الحكومة والجهات المصرفية لمعرفة ما يحصل في شكل دقيق على صعيد الخطة المطلوبة بعد اعلان عدم سداد استحقاق اليوروبوندز قائلا "الوضع المالي والاقتصادي دقيق والتعثر ليس سهلاً وكنت اتمنى ان تقرن خطوة عدم سداد استحقاق اليوروبوندز مع خطة شاملة مع الدائنين ولكن الباب ليس مغلقاً والتفاوض يجب ان يبدأ اذا لم يبدأ بعد

واكد كنعان ان "المطلوب من الحكومة تفاوض جدّي وليس شكلياً وكتكتل وازن نتابع ما يحصل ليكون موقفنا واقعياً وشفافاً ولا ينطلق من التأييد الأعمى لأي خطوة".

وعن الموقف من صندوق النقد الدولي قال كنعان "لبنان يحتاج لتمويل والامكانيات غير متوافرة محلياً على هذا الصعيد وبالتالي فالانفتاح على المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد امر بديهي وسبل التعاون معه عديدة واعتقد ان الكتل المعترضة تعيد نظرتها لهذه المسألة".

 

وعن التشكيلات القضائية قال كنعان "تكتل لبنان اقوي لم يتعاط بالتشكيلات القضائية ونحن مع استقلالية القضاء ومع ان يمارس المعنيون بهذا الملف من مجلس القضاء الى وزيرة العدل ورئيس الجمهورية دورهم بحسب الدستور والصلاحيات. ولقد رفع مجلس القضاء التشكيلات الى وزيرة العدل التي لها الحق في الاطلاع عليها وابداء الرأي فيها والابقاء عليها او ردّها. والمطلوب التخفيف من الضغط، فالتصريحات السياسية وغير السياسية والمزايدات هي من يتدخل في العمل القضائي. والمطلوب احترام الاصول والقوانين، وعندما يحين وقت ابداء رأينا كتكتل، سندلي بدولنا. ونحن مع استقلالية القضاء وعدم التدخل بشؤونه لا في التشكيلات فقط، بل في القرارات والاحكام التي لا تراعي احياناً لا استقلاليته ولا الأصول".

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