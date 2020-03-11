كيف تعلن محطة تلفزيونية حال الطوارئ؟

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صدر عن مكتب وزيرة الاعلام منال عبدالصمد البيان الآتي: "ما أحوجنا الى حس المسؤولية في زمن الأزمات، وما أبعدنا عنه في بعض الاعلام. لقد هالنا ما رأيناه على بعض شاشات التلفزة المحلية من افتراء على الدولة واتهامها بالتقاعس، ودعوة الى اعلان حال الطوارئ. لم تتقاعس الدولة في متابعة أزمة كورونا المستجدة والإحاطة بكل جوانبها، بشهادة العديد من السفراء الذين أبلغوا المسؤولين اللبنانيين ان بلادهم اتخذت من اجراءات لبنان نموذجاً لاعتمادها. ان اعلان حال الطوارئ منوط حصرا بالحكومة، وتحديدا بثلثي أعضائها، فكيف تعلن محطة تلفزيونية حال الطوارئ؟