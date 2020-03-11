هكذا علّقت الـ ABC على خبر اقفال مركزها التجاري في الأشرفية بسبب اغماء إحدى السيدات

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تنفي إدارة شركة ABC الخبر الذي تم تدواله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اقفال مركزها التجاري في الأشرفية بسبب اغماء إحدى السيدات واحتجاز المواطنين داخل المجمع بانتظار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وتؤكد الإدارة بأن السيدة المذكورة كان قد أغمي عليها فجأة مما استدعى فوراً طلب مساعدة الصليب الاحمر اللبناني الذي قدم لها الاسعافات الأولية اللازمة وأكد ان سبب الاغماء يعود الى " انخفاض في ضغط الدم " أما عن خبر إقفال أحد أبواب المجمع فتؤكد الإدارة أن هذا التدبير يعود الى سلسلة التدابير الوقائية التي تقوم بها الادارة حالياً ومنها عمليات التعقيم التي تتم بشكل يومي ومنتظم بحسب المعايير والارشادات العالمية المتبعة. هذا وتؤكد إدارة الشركة أن صحة زبائنها وموظفيها هي من صلب أولوايتها ولن توفر أية وسيلة لضمان سلامتهم وسلامة روادها كافة..