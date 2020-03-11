لجنة مستخدمي مستشفى الحريري أعلنت الاضراب بدءا من صباح غد

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أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان، أنها "بسبب كل الأخطار والمصاعب والظروف القاسية التي يرزح تحتها عاملو المستشفى، واللامبالاة التي باتت واضحة من قبل الإدارة والمعنيين، تم اتخاذ القرار أثناء الجمعية العامة التي عقدتها لجنة المستخدمين والمتعاقدين والأجراء في المستشفى ظهر اليوم، بالإضراب الفوري والتوقف عن العمل بدءا من صباح غد الخميس في 2020-03-12، على أن تتم تلاوة كلمة اللجنة عند الساعة التاسعة صباحا، لوضع النقاط على الحروف وشرح وضع الموظفين ومعاناتهم اليومية، وذلك بحضور الإعلام الذي ندعوه مشكورا لمواكبة ومتابعة مظلومية من يداوي أوجاع كامل الشعب اللبناني وهو عليل".