ابي رميا يلتقي دياب ويبحث معه مستجدات الاوضاع الاقتصادية وفيروس كورونا‎

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استقبل الرئيس حسان دياب النائب سيمون أبي رميا الذي قال بعد اللقاء: "هنأت الرئيس دياب على مواقفه الشجاعة التي تتميز بالشفافية والصراحة مع الرأي العام، وهذا ما يطلبه الشعب اللبناني منذ فترة طويلة، أن يسمع مسؤولا يتحدث اليه بطريقة شفافة، وهذا امر اساسي في العلاقة بين المسؤول والمواطن. وكما أن طريقة ادارة الحكومة والتي كما نراها تتم بطريقة علمية ومنهجية، وهناك ملفات كثيرة شائكة كالعلاقات مع الدول العربية والصديقة والخطة الانقاذية المالية والاقتصادية، والقوانين التي تطرح في هذا الاطار، اضافة الى موضوع الكورونا والاجراءات التي ستتخذها الدولة".

أضاف:"أما رسالتي السياسية الوحيدة، هذه الحكومة هي حكومة الفرصة الاخيرة للبنان، وبالتالي ممنوع ان نستمر في النهج والسلوك السائدين سابقا، واللذين كانا يتمان تحت عنوان المهاترات والمماحكات السياسية. حكومة الرئيس دياب هي حكومة كل لبنان، وهي حكومة اصحاب اختصاص، واذا فشلت لا سمح الله يكون لبنان ذاهبا الى الانهيار النهائي، ومن اجل ذلك علينا تخطي كل الانتماءات الحزبية والمناطقية والسياسية من اجل انجاح هذه الحكومة حتى تستطيع انقاذ الوضع في لبنان".