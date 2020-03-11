وأصبح لفحص الكورونا تسعيرة

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اصدر المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة تتعلق بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا جاء فيها: "إستنادا إلى قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 826 المتخذ في الجلسة عدد 853 تاريخ 11/ 3/ 2020، وعطفا على المذكرة الصادرة عن وزير الصحة العامة رقم 48 بتاريخ 10 آذار 2020، يقرر الاتي:

أولا: تحدد تعرفة الفحص المخبري للكورونا بسعر /150000 / ل.ل. كحد أقصى.

ثانيا: تعتمد الضوابط التالية التي يتوجب على طبيب الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية التقيد بها لإجراء هذا الفحص على أن ينظم تقرير خطي بالحالة الطبية المحتمل إصابتها بالكورونا:

- حرارة مرتفعة.

- سعال حاد.

- وجع رأس مؤلم جدا.

- ضيق التنفس الحاد.

ثالثا: تعتمد المستشفيات والمختبرات التالية لإجراء فحص الكورونا:

- مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

- مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.

- مستشفى القديس جاورجيوس.

- مستشفى رزق - الجامعة اللبنانية الأميركية.

- أي مستشفى آخر متعاقد مع الصندوق يعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.

رابعا: يعمل بهذه المذكرة الإعلامية وتبلغ الى من يلزم".