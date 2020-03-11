دياب استقبل درغام وعرض معه أوضاع محافظة عكار

A + A -

استقبل رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب النائب أسعد درغام، وعرض معه أوضاع محافظ عكار وشؤونها الانمائية وأبرز المشاريع التي تحتاجها المحافظة.

وصرح درغام عقب اللقاء، نحن متفائلون بهذه الحكومة ونرى فيها حكومة الانقاذ، وحكومة الفرصة الأخيرة. وقد أطلعت الرئيس دياب على الاوضاع في عكار والمشاريع الانمائية التي تحتاجها، ولمست منه كل جدية واهتمام.

وابرز هذه المشاريع تشغيل مطار القليعات، انشاء فروع الجامعة اللبنانية، أوضاع الطرق والاتوسترادات العامة، كما طالبنا بإنشاء مبنى للمحافظة خصوصا ان الأموال موجودة في عهدة مجلس الإنماء والاعمار .

ووعد الرئيس دياب بمتابعة هذه المشاريع والمباشرة السريعة لتنفيذ ما يمكن تنفيذه في المنطقة التي يكن لها كل محبة.

وختم: نشكر الرئيس دياب ونطمئن أهالي عكار أنه خلال ولاية هذه الحكومة سيتم تنفيذ المشاريع وسيصار إلى التعاطي معها كمحافظة مستقلة فتحصل على حقوقها كاملة.