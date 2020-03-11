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مستشفى المعونات: 10 اصابات في المستشفى وتم عزلهم في قسم خاص

11
MARCH
2020
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بيان صادر عن إدارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي
 
في ظل تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، يعلن مستشفى سيدة المعونات الجامعي التالي:
1- بعد الإنتهاء من إجراء الفحوصات المخبرية على العاملين فيه والذين كانوا على تواصل مباشر مع أحد المرضى المصابين، تبين إصابة عشرة أشخاص من طاقمه.
2- إن جميع العاملين الذين شخّصوا بإصابتهم بالفيروس المذكور لم يظهروا أية عوارض مرتبطة وهم في صحة جيدة. وقد تمّ استقبالهم في قسم جهّز لهم خصّيصاً وتمّ عزله نهائياً عن المستشفى وتتم مرافقتهم ومتابعتهم من قبل فريق طبي وتمريضي خاص طوال فترة حجرهم الصحي.
 
3- ما زال يتواجد في المستشفى أحد المرضى الذي أصيب بفيروس كورونا وهو في حالة حرجة وتتم متابعته في إحدى غرف العزل.
 
وتجدر الإشارة أنه تمّ اتخاذ جميع إجراءات الوقاية والحماية اللازمة حيث جرى تحديد مسار خارجي منفصل كليّاً عن المستشفى للمرضى الذين يشتبه في إصابتهم بهذا الفيروس، وتقوم الفرق المختصّة بتعقيم يومي للأماكن العامة والأقسام، وتدريب العاملين والوافدين على سبل الوقاية، وباتخاذ اجراءات وقائية عند المداخل المعتمدة.
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