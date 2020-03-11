الديمقراطي في الشويفات: نطالب الجهات المعنيّة تطبيق خطوات تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا

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صدر عن مفوضية الإعلام في دائرة الشويفات في الحزب الديمقراطي اللبناني البيان التالي:

إستكمالا للإجراءات التي اتخذتها بلدية مدينة الشويفات في منع تفشّي فيروس كورونا، و بهدف حصره قدر المستطاع، تطلب دائرة الشويفات في الحزب من البلدية و الأجهزة الرقابية و اللجنة المولجة متابعة الفيروس تطبيق الخطوات التالية داخل المدينة.

أولاً، تسكير الأندية و الملاعب الرياضية العامة و الخاصة كافة في المدينة.

ثانياً، إقفال محلات ديليفري الأراكيل، لما لها من مخاطر في إنتقال الفيروس بين المواطنين.

ثالثاً، إقفال محلات الألعاب الإلكترونية كافة التي يتجمع فيها عدد كبير من الشبّان.

و حول جهوزيّة المدينة في التعامل مع أي حالة تُثبت إصابتها بالفيروس، تطلب الدائرة من السلطات المعنية في الجمهورية اللبنانية بالتنسيق مع بلدية المدينة تجهيز المستشفيات و المستوصفات الصحية في المدينة منها مؤسسة الأمير مجيد أرسلان و مستشفى "Medical 2000" بالمستلزمات الطبية و الأدوية اللازمة و ذلك للتعامل مع أي حالة يتم إكتشاف إصابتها.

و تتمنى الدائرة على الأجهزة و الجهات المعنيّة و الرقابية كافة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات لحصر الفيروس و منع انتقاله و تفشّيه بين الناس.

كما و تؤكد على أهمية التقيّد بالإرشادات و التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة العامة و منظمة الصحة العالمية فيما خصّ فيروس كورونا.