حالات جديدة مصابة بكورونا في لبنان!؟

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أكد المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار أنّ:" هناك ثماني حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا سيتم الاعلان عنها اليوم الأربعاء" بحسب ما أفادت اذاعة صوت لبنان حتى الساعة بانتظار التقرير اليومي الكامل من مستشفى رفيق الحريري مساء.

وعلمت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أربع إصابات سجلت في سيدة المعونات وأربع إصابات أخرى سجلت في مستشفى اوتيل ديو. وهذه الإصابات ترفع العدد حتى تاريخه إلى 59 إصابة.



وسيعقد اجتماع طارئ للجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا عند الرابعة بعد ظهر اليوم في السراي ستتخذ خلاله اجراءات صارمة ومهمة جداً.