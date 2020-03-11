منخفض البحر الأحمر يعصف بلبنان.. هذا ما ينتظركم في الأيام المُقبلة

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أفاد الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر صفحته على "فيسبوك" أن المناطق المدارية تستعيد نشاطها فوق صحراء مصر في افريقيا والربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، فالنشاط الذي سيبدأ به منخفض البحر الاحمر مساء الاربعاء بين مصر وغرب المملكة السعودية سيُخفض قيم الضغط الجوي بشكل ملحوظ لتلامس 1002hpa بين سيناء والاسكندرية ولبنان، وسينتج عن هذا الأمر ما يلي:1- يستقطب منخفض البحر الاحمر رياحاً جنوبية حارة ورطبة من بحر العرب شمالاً، قسمٌ منها يخترق البحر الأحمر ويتجه نحو القاهرة والاسكندرية بسرعة 80 كم في الساعة، وقسمٌ آخر يخترق صحراء الربع الخالي بسرعة 90 كم في الساعة يوم الخميس الأمر الذي سيسبب عواصف رملية في المملكة قد يصل تأثيرها نحو الاردن ولبنان فتتحوّل الاجواء الى مغبرة.

2- يستقطب ايضا منخفض البحر الأحمر الذي سيتمركز بين شمال مصر ولبنان، رياحاً شمالية باردة ورطبة من اليونان وبلغاريا، سوف تصطدم بالرياح الجنوبية الحارة فيتشكل منخفض جوّي يتحوّل الى عاصفة من الدرجة الثالثة، تبدأ بشمال مصر والاسكندرية مع امطار تتخطى 120 مم في اليوم وتنحرف نحو سيناء وفلسطين ولبنان وسوريا والاردن وتتوزع امطار هذه العاصفة بشكل متفاوت بين بلد وآخر.

تشتد سرعة الرياح في مصر لتصل الى 90/110 كم في الساعة

تشتد سرعة الرياح في المملكة السعودية لتصل الى 85/95 كم في الساعة

تشتد سرعة الرياح في لبنان وفلسطين لتصل الى 90/110 كم في الساعة

تشتد سرعة الرياح فوق غرب سوريا والاردن لتلامس 95/120 كم في الساعة.

هي رياح جنوبية شرقية حيث قيم الضغط للمرتفع الشبه مداري ستصل الى 1019hpa في حين ستنخفض فوق لبنان والقاهرة الى 1002hpa، لذلك ستكون سرعتها ما بين 85 و 110 في الدول العربية.

امطار طوفانية مصحوبة بالصواعق وتساقط غزير للبرد المتوسط الحجم، تهدد شمال مصر، من غرب الاسكندرية نحو القاهرة حيث ستكثر الفيضانات والسيول المدمرة، فسيناء وفلسطين وتنحرف مساء الخميس الأمطار الموحلة نحو لبنان وساحل سوريا والاردن وتشتد يوم الجمعة مع اشتداد سرعة الرياح الجنوبية الغربية.

طقس اليوم الاربعاء مشمس الى غائم مع ضباب محلي على الجبال والحرارة

طقس يوم الخميس غائم وعاصف بامتياز مع ارتفاع بالحرارة بسبب الرياح الجنوبية الشرقية المغبرة.

ملاحظة: ذوبان سريع للثلوج بسبب الرياح الجنوبية الشرقية.

الحرارة على الساحل ليوم الاربعاء: 22 نهاراً و 16 ليلاً ترتفع يوم الخميس الى 25 درجة

الحرارة على الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و 9 ليلاً، ترتفع الى 21 درجة مع اجواء مغبرة

في البقاع: 20 نهاراً و 8 ليلاً، ترتفع يوم الخميس الى 23 درحة

على الجبال 2000 متر: 15 نهاراً و 3 ليلاً

الرطوبة: 45%

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 60 و 105 كم في الساعة بين لبنان وفلسطين ودمشق

الضغط الجوّي:1002hpa