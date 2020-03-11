رولان خوري: الكازينو يدخله أكثر من 4000 شخص يوميا... والمهمّ اليوم أن نوقف انتشار "كورونا" ونتساعد جميعنا

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أكد رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري أن الكازينو التزم قرار وزير السياحة، اذ ان قرار وزير السياحة رمزي مشرفية اتى باغلاق المرابع الليلية والحانات للوقاية من فيروس كورونا، ولم يأت على ذكر المطاعم أو كازينو لبنان.

وقال في حديث لـ"صوت كل لبنان": "تواصلنا مع وزير السياحة ليتمّ تخصيص الكازينو بقرار واضح بالاقفال وقاية من "الكورونا"، لأن الكازينو، وبالرغم من كلّ الاجراءات الوقائية المتخذة ولم يتخذ مثلها في كل لبنان حتى في المستشفيات لجهة الوقاية، يدخله حوالي 4000 شخص في اليوم الواحد من كل لبنان".

وتابع: "تواصلت اذا مع وزير السياحة ومع رئيس الجمهورية ميشال عون، وهم احترموا الاجراءات التي نقوم بها ولكن ارتأينا أن الاجراء الافضل اليوم، لأن هذه مشكلة وطنية والجميع يجب أن يساهم في حصر انتشار الفيروس، اتخاذ القرار بالاقفال".

وشدد خوري على ان الكازينو تحت القانون ووزارة السياحة، ولو شمل قرار الوزير بداية اقفال الكازينو لكان قد أقفل.

واضاف: "نحن دائما تحت القانون، ونحاول أن نبني كازينو للبنان ولكل منطقة الشرق الأوسط".

وكشف خوري أن النقاش حول اقفال الكازينو أخذ حيّزا كبيرا في مجلس الوزراء.

وأكد خوري أن المهمّ اليوم أن نوقف انتشار الفيروس ونتساعد جميعنا.