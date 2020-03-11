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للمجلس الأرثوذكسي اللبناني: القرارات الحكيمة وعلى وجه السرعة لتفادي والحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد

11
MARCH
2020
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في اجتماعه الأخير الاستثنائي للمجلس الأرثوذكسي اللبناني رأى الأستاذ روبير الأبيض ضرورة  لفت نظر المسؤولين في هذه الدولة العظيمة على الوضع الصحي في لبنان الذي اصبح خطير جداً الى درجة بات فيها المواطن يخشى ويرتاب من الخروج من منزله او الذهاب الى عمله خوفاً أن يصاب بفيروس الكورونا المستجد (COVID - 19).
 
لذا يطلب المجلس من كافة المسؤولين السياسيين والامنيين وكل المعنيين الذين من أولى واجباتهم المحافظة على حياة وصحة المواطن اتخاذ القرارات الحكيمة وعلى وجه السرعة لتفادي والحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد.
 
اولاً نطالب باقفال الحدائق والمنتزهات العامة والنوادي الرياضية والمؤسسات والمدارس والفنادق والمطاعم .
 
ثانياً: وضع  لبنان في  حالة  الحجر الصحي واقفال كافة المعابر والمرافق البرية والبحرية والجوية والتوقف عن استقبال كافة الطيران في كل المطارات المدنية وغير المدنية إلى فترة ٤ أسابيع متتالية.  كما نطالب بتخفيف كافة تجمعات المواطنين والتي من شأنها ان تزيد انتشار الفيروس. 
 
ثالثاً؛ وكما طالبنا في بياننا السابق من البلديات والمحافظات البدء بتعقيم  ش كل الشوارع والمؤسسات العامة ودور العبادة وكافة الإمكان العامة لذلك نعود اليوم ونشدد مرة أخر ى على الخطورة الصحية التي يواجهها كل مواطن موجود على الأراضي اللبنانية. 
 
وأضاف،  نحن اليوم أمام مسؤولية وطنية خارج اية تفرقة او محسوبية وواجب علينا جميعاً  التعاون والتكاتف والعمل معا لما فيه صحة المواطن والمواطنين.
 
رابعاً: كما نناشد كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وقنوات التواصل الاجتماعي على أهمية الدور الاعلامي الذي يكمن في حملات الإرشاد  والبرامج التوعوية للمواطن. 
 
خامساً: ليس علينا أن ننسى الدعم الكامل المطلوب للمستشفيات وكافة الفرق الطبية وتامين الأدوية اللازمة للتخفيف عن المصابين بفيروس الكورونا المستجد والعمل على تعافيهم بأسرع وقت.
 
اخيرا لبنان اليوم على مشارف كارثة صحية. يكفينا تنظيرا من هنا ومزايدة من هناك. كلنا اليوم مسؤول للعمل بوعي ومسؤولية كي نحد من انتشار الفيروس كي لا يصل إلى كافة الأراضي اللبنانية ولا تعود السيطرة عليها ممكنة. لذا فلنعمل معا  من قطاع عام وخاص لاعانة المرافق الصحية ليتعافى كل مريض مصاب فيتعافى ويتخطى بلدنا الحبيب لبنان هذا الظرف الصحي الخطير.
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