قرار لوزير المال لتجنّب تفشّي "كورونا"

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أصدر وزير المالية غازي وزني تعميماً حول امتناع مديرية الصرفيات عن استقبال المراجعين وطلبات أصحاب العلاقة اعتباراً من تاريخ 10/3/2020 حتى إشعار آخر، في محاولة لتجنب انتقال مرض الكورونا وتفشيه.

وجاء فيه:

في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تصيب الجمهورية اللبنانية, ومنعاً للاكتظاظ في الدوائر التي تستقبل عدداً كبيراً من المراجعين, في محاولة لتجنب انتقال مرض الكورونا وتفشيه, تعلن وزارة المالية امتناع مديرية الصرفيات عن استقبال المراجعين وطلبات أصحاب العلاقة اعتباراً من تاريخ 10/3/2020 حتى إشعار آخر, على أن يُصار إلى استقبال كافة الطلبات عبر بريد الليبان بوست, كما استقبال كافة المراجعات عبر أرقام الهاتف المذكورة أدناه أو عبر البريد الالكتروني الخاص بكل دائرة من الدوائر التابعة لمديرية الصرفيات التالية:

دائرة التدقيق والصرف: expenditure@finance.gov.lb <mailto:expenditure@finance.gov.lb>

01/398147

- دائرة صرف الرواتب: salaries@finance.gov.lb <mailto:salaries@finance.gov.lb>

01/398150 - 01/398308

- دائرة صرف معاشات التقاعد: pension@finance.gov.lb <mailto:pension@finance.gov.lb>

01/610742 - 3 - 4 - 5

- الدائرة الإدارية: administrative@finance.gov.lb <mailto:administrative@finance.gov.lb>

01/398146- 01/610735