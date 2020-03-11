عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2020

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الأخبار: إفهموا... الحجر المنزلي ليس مزحة!

قضاء في خدمة المصارف



البناء: لبنان برقم 39 في عدد الإصابات والـ 17 في الوفيّات بكورونا… والـ 19 بالنسبة للسكان / القاضيان عويدات وإبراهيم لتنظيم مؤقت للسحوبات والتحويلات من المصارف / الحكومة تستعدّ لإطلاق رؤيتها الاقتصاديّة والماليّة… بعد حسم سعر الصرف /



نداء الوطن: رقعة "الانتشار" تتّسع... وسعة المستشفيات تضيق!

"الكورونا السوري"... حذارِ "وحدة المسار والمصير"!



النهار: الكورونا يقصم "ظهر" الاقتصاد تنظيم عمل المصارف والصرافين



اللواء: «الكورونا» تشل البلد رعباً.. والمعالجات في «دوامة العجز»

أول وفاة بالمرض.. وتفاهمات مصرفية - قضائية تحرر الليرة.. و«موديز» متخوفة من تقويض المصارف

الديار: الخروج من الإفلاس إلى الإزدهار مُمكن من خلال خطّة إقتصادية

عماد الخطّة إصلاحات ضريبية وإدارية ومحاربة الفساد



الجمهورية: "كورونا" تتمدد وتتحدى ضعف الدولة



the daily star: Govt preparing reform measures to deal with crisis



l'orient le jour: Coronavirus : un premier décès, les hôpitaux privés appelés à assumer leurs responsabilités