عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2020

الأخبار: إفهموا... الحجر المنزلي ليس مزحة!
قضاء في خدمة المصارف
البناء: لبنان برقم 39 في عدد الإصابات والـ 17 في الوفيّات بكورونا… والـ 19 بالنسبة للسكان / القاضيان عويدات وإبراهيم لتنظيم مؤقت للسحوبات والتحويلات من المصارف / الحكومة تستعدّ لإطلاق رؤيتها الاقتصاديّة والماليّة… بعد حسم سعر الصرف /
نداء الوطن: رقعة "الانتشار" تتّسع... وسعة المستشفيات تضيق!
"الكورونا السوري"... حذارِ "وحدة المسار والمصير"!
النهار: الكورونا يقصم "ظهر" الاقتصاد تنظيم عمل المصارف والصرافين
اللواء: «الكورونا» تشل البلد رعباً.. والمعالجات في «دوامة العجز»
أول وفاة بالمرض.. وتفاهمات مصرفية - قضائية تحرر الليرة.. و«موديز» متخوفة من تقويض المصارف
الديار: الخروج من الإفلاس إلى الإزدهار مُمكن من خلال خطّة إقتصادية
عماد الخطّة إصلاحات ضريبية وإدارية ومحاربة الفساد
الجمهورية: "كورونا" تتمدد وتتحدى ضعف الدولة
the daily star: Govt preparing reform measures to deal with crisis
l'orient le jour: Coronavirus : un premier décès, les hôpitaux privés appelés à assumer leurs responsabilités