أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2020

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر قضائية أن يرفض رئيس الجمهورية مشروع التشكيلات القضائية الذي أقرّه مجلس القضاء الأعلى وأن يطلب إعادة تدقيقه وفقاً لمعايير واضحة جامعة تطبق على الجميع مرفقاً تساؤلات عن نماذج من التشكيلات تظهر عدم وجود معايير واحدة معتمدة تتصل بسنوات الخدمة والدرجة القضائيّة والمستوى العلمي.



كواليس

قال سياسي عراقي إن إزالة الفيتو الذي وضعته قوى عراقية على مدير المخابرات كمرشح لرئاسة الحكومة بعد تدخل رئيس مجلس الأمن القومي في إيران سيضع القوى المناوئة لإيران بين خيارين مرَّين إما تبني الترشيح وقبول الظهور بموقع شراكة مع إيران عكس خطاب تحريضيّ بنت عليه شعبيتها أو رفض الترشيح وخسارة الفرصة.

اللواء: اسرار

همس

سمع مسؤولون كبار اشتراطات جدّية من سفراء دول «سيدر» تتضمن دعوات صريحة لحسم الخيار بمعالجة المشكلة النقدية عبر صندوق النقد الدولي.



غمز

دخلت بعض المؤسسات عصر العمل الالكتروني، مستفيدة من «غزو كورونا» وانتشاره السريع في لبنان.



لغز

يتدفق مئات المستخدمين والأجراء والخاضعين لشرعة الضمان الاجتماعي طلباً لسحب تعويضاتهم، بعد إنهاء خدماتهم، خشية ضياع حقوقهم لاحقاً!

نداء الوطن: خفايا

يؤكد مقربون من مرجعية رئاسية أن وزيراً سابقاً لا يزال يتصرف وكأنه الوزير الأصلي المعني بملف حساس مطروح على الساحة.

يدفع انتشار فيروس كورونا بعض الأحزاب إلى اعادة النظر بلقاءاتها الحزبية خصوصاً الموسّعة منها.