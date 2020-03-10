لاغلاق الضمان الاجتماعي لثلاثة أيام والمطابة بالتعقيم

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بيان صادر عن نقابة مستخدفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
عقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق اجتماعا طارئا مساء 10-03-2020 في مركز النقابة لبحث الوضع الصحي الذي يعيشه البلد بعد تفشي فيروس الكورونا وحفاظا على سلامة المستخدمين والمضمونين قرار المجلس بالاجماع ما يلي:
1- التوقف عن العمل وعدم الحضور الى مكاتب ايام الاربعاء والخميس والجمعة 11،12،13 اذار 2020
2- مطالبة الادارة باصدار القرارات اللازمة لاستقبال المستشفيات للمضمونين وتسوية أوضاعهم لاحقا
3- مطالبة الادارة بتعقيم المكاتب كافة خلال الايام المذكورة أعلاه
بناء لما تقدم يدعو المجلس التنفيذي الزملاء المستخدمين التزام المنازل