لاغلاق الضمان الاجتماعي لثلاثة أيام والمطابة بالتعقيم

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بيان صادر عن نقابة مستخدفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

عقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق اجتماعا طارئا مساء 10-03-2020 في مركز النقابة لبحث الوضع الصحي الذي يعيشه البلد بعد تفشي فيروس الكورونا وحفاظا على سلامة المستخدمين والمضمونين قرار المجلس بالاجماع ما يلي:

1- التوقف عن العمل وعدم الحضور الى مكاتب ايام الاربعاء والخميس والجمعة 11،12،13 اذار 2020

2- مطالبة الادارة باصدار القرارات اللازمة لاستقبال المستشفيات للمضمونين وتسوية أوضاعهم لاحقا

3- مطالبة الادارة بتعقيم المكاتب كافة خلال الايام المذكورة أعلاه

بناء لما تقدم يدعو المجلس التنفيذي الزملاء المستخدمين التزام المنازل