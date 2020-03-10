اجتماعات الرئيس دياب المسائية

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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساءً اجتماعًا في السراي الحكومي لمتابعة الشأن المالي، ضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عدرا، ووزير المالية غازي وزني، ووزير الاقتصاد راوول نعمة، ووزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، إضافة إلى مستشارين ماليين وقانونيين.

بعد ذلك، ترأس الرئيس دياب اجتماعًا متعلقًا بالخطة الاقتصادية شارك فيه إلى جانب الوزراء عدرا ووزني ونعمة وقطار وزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الزراعة عباس مرتضى، والطاقة ريمون غجر، والاتصالات طلال حواط، والعمل لميا يمين، وعدد كبير من المستشارين من شركتي لازار وكليري غوتليب.