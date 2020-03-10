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متابعة الفروض المنزلية؟ التربية تعمم..

10
MARCH
2020
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أصدر المدير العام للتربية فادي يرق التعميم رقم 26 حول استمرار العمل بمضمون التعميم رقم 25 تاريخ 2/3/2020، المتعلق بتنظيم عمل المدارس والثانويات الرسمية في خلال فترة الإقفال الناتج عن انتشار فيروس كورونا لغاية 14/3/2020. وجاء فيه:
“عطفا على التعميم رقم 11 تاريخ 9/3/2020 الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي، تعتمد المدارس والثانويات الرسمية الإجراءات الآتية:


أولا: استمرار العمل بكافة بنود التعميم رقم 25 تاريخ 2/3/2020 لغاية 15/3/2020 ضمنا، باستثناء الحضور اليومي للمرشدين الصحيين بحيث تقدر إدارة المدرسة أو الثانوية مدى الحاجة إليهم.


أما في ما يتعلق بمستخدمي المكننة، فإن حضورهم يرتبط باستكمال أعمال برنامج SIMS لا سيما ما يتعلق بإدخال المعلومات عن جميع مدرسي/أساتذة الملاك والمتعاقدين وعمال المكننة والحراس وعمال النظافة على هذا البرنامج بما فيه إدخال إرقام هواتفهم.


ثانيا: التشديد على مديري المدارس والثانويات الرسمية إلزامية تنفيذ البند رقم 2 من التعميم رقم 25 المشار إليه في البند أولا، لا سيما لناحية استلام الدروس والتمارين/الفروض المساعدة من المدرسين والاساتذة وإيصالها بأية طريقة متاحة إلى جميع التلامذة دون استثناء، واعتبارها فروضا منزلية واجبة التسليم الى إدارة المدرس لاحقا.


ثالثا: التزام المديرين في المدارس والثانويات الرسمية إيداع كل من مديرية التعليم الابتدائي والثانوي، كل في ما خصه وبالتسلسل الاداري، التقارير اليومية حول سير العمل في المدرسة/الثانوية في ضوء أحكام هذا التعميم والبرامج التي تم اعتمادها ليصار إلى تقييمها من قبل المراجع المختصة في المديرية العامة للتربية، وكذلك إيداع نسخ عن هذه المواد التربوية إلى منسقي مراكز الارشاد والتوجيه كل ضمن نطاقه الجغرافي”.

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