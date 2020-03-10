رابطة موظفي الادارة العامة تعلن وقف العمل في جميع الادارات واقفالها من ١١ حتى ١٣ آذار لتعقيمها

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صدر عن رابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي:

عطفا على كل النداءات والتمنيات التي وجهناها إلى الحكومة والى القيمين على إدارات الدولة للقيام بإجراءات للحد من انتشار فايروس كورونا الذي حصد الآلاف في أهم الدول وأكثرها اهتماماً وقدرة على المواجهة،

وبعد الاطلاع على التقارير المرفوعة من المندوبين في جميع الإدارات العامة ، التي أظهرت عدم اهتمام المعنيين بمواجهة المشكلة عوضا عن اهتمام استثنائي وطارئ ليس فقط حفاظا على سلامة الموظفين بل حرصا على عدم انتشار الفيروس بوتيرة لا نتمكن من كبحها،

وحفاظاً منها على سلامة الموظفين والمواطنين ..

ولأننا في قلب العاصفة التي لا تهدأ بإغماض الأعين،

وتأكيدا على إصرارنا على ضرورة القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا،

تعلن رابطة موظفي الإدارة العامة وقف العمل في جميع الإدارات وإقفالها بإستثناء الحالات الاضطرارية أيام الأربعاء والخميس والجمعة ١١ حتى ١٣ آذار ٢٠٢٠ إفساحاً في المجال للمعنيين لتعقيمها.

وتعلن مطالبتها بالتالي:

١- تعقيم الإدارات العامة من قبل شركات متخصصة خلال أيام الإقفال وهي خمسة (مع يومي السبت والأحد) وبشكل دوري ودائم خلال العطل الأسبوعية .

٢- توفير مواد التنظيف والتعقيم اللازمة في كل الإدارات العامة بشكل فوري دائم.

٣- وقف العمل بآلات البصم مؤقتا ريثما يرتفع خطر العدوى.

٤- وضع عوازل لكل مكاتب الموظفين الذين يستقبلون مواطنين ومراجعين في مكاتبهم.

٥- الطلب من المواطنين استخدام البريد الإلكتروني لتقديم معاملاتهم إلى الإدارات حيث أمكن ذلك.

٦- إلزام المواطنين استخدام الكمامات لدخول الإدارات العامة تحت طائلة عدم خدمتهم .

٧- اعتماد مبدأ المداورة في الدوام بعد تقليصه مؤقتاً.

على ان تبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة للتحرك وفق مقتضيات مصلحة الموظفين والمواطنين وعائلاتهم على حدٍ سواء.

بيروت في ٢٠٢٠/٠٣/١٠

رابطة موظفي الإدارة العامة