وزارة الصحة: إطلاق حملة "بالوعي نواجه الكورونا"

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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة في بيان ، "ان الوزارة تقوم بإطلاق حملة بعنوان "بالوعي نواجه الكورونا".

تهدف هذه الحملة الى تزويد المواطنين بالمعلومات العلمية الدقيقة حول فيروس الكورونا المستجد 2019 وتصحيح المعلومات المغلوطة والشائعات المتداولة حوله.

حرصا منها على تعزيز الشفافية سوف تقوم الوزارة بتزويد المواطنين بآخر المعطيات والتطورات حول فيروس الكورونا المستجد COVID-19 في لبنان بالإضافة إلى إعطاء الإرشادات الوقائية اللازمة.

ولهذه المناسبة أطلقت الوزارة هاشتاغ خاص بالحملة #بالوعي_نواجه_الكورونا على وسائل التواصل الاجتماعي كافة".