وزير الصحة يؤكد وفاة اول حالة بفيروس كورونا في لبنان .. وهذا ما كشفه

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اعلن وزير الصحة حمد حسن عن وفاة المريض المصاب بفيروس كورونا ج. خوري الذي سجلت حالته بعد قدومه من مصر بـ5 ايام، وبقي في سيدة المعونات 3 ايام وبعدها نقل الى بيروت الحكومي، وكان وضعه مستقرا الى يوم امس.

ولفت حسن في حديث تلفزيوني، الى ان الازمة الحالية هي معاناة لها اسبابها وكل دول العالم تعاني منها، وفرق وزارة الصحة تعمل كي تعوض الضعف اللوجستي عبر الكادر البشري الموجود. واوضح ان هناك اجراءات خاصة بموضوع الدفن.

وذكر ان حالة الوفاة تشكل منعطفا بالتعاطي لرفع درجة المسؤولية، واكد أن التشخيص السريع اساسي في هذا الموضوع.