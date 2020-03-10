"معلومات عن إصابة موظفين من بنك بيروت بكورونا" .. هذا ما كشفه البنك

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تداولت بعض وسائل الإعلام معلومات مغلوطة حول إصابة موظفين من بنك بيروت بكورونا وإرسال 100 موظف الى منازلهم.

وعليه، أوضح إدارة البنك في بيان، أنه "تم ارسال 7 موظفين الى منازلهم كتدبيرٍ وقائيٍ إثر تواجدهم مع أحد المصابين في مناسبة إجتماعية".

وأضاف البيان، "حرصاً على صحة وسلامة الموظفين، اتخذت الإدارة التدابير الإنسانية الاحترازية اللازمة لاحتواء تفشّي فايروس الكورونا، وعليه طُلب من 20 موظفاً التزام الحجر المنزلي الوقائي الى حين صدور النتائج المخبرية، علماً انه لم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن".

وأهاب بنك بيروت بـ "بكافة المصادر الإعلامية توخي الحذر والدقة قبل نشر أي شائعة قد تسبب هلعاً لدى المواطنين".