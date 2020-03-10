تعميمٌ "هام" للإدارات العامة

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أصدر رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، تعميمًا إلى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بشأن فيروس "كورونا".



وجاء فيه، "حرصًا على سلامة الموظفين وحفاظًا على الصحة العامة ومواكبة للقرارات والتدابير المتخذة من الحكومة للحد من انتشار فيروس "كورونا" وسواه، تتوجه رئاسة التفتيش المركزي إلى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وموظفيها كافة وخصوصًا منهم الذين لديهم علاقة مباشرة مع الجمهور لإتخاذ جميع التدابير الوقائية والتقيد بإرشادات لجنة المتابعة الوزارية الصادرة بهذا الخصوص".



كما وطلب إلى "كل الموظفين لديها تعقيم اليدين قبل وبعد عملية البصم على ساعة الدوام".