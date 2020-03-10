التيار الوطني الحر - زحلة: لضرورة التضامن لما فيه خير المدينة ومصلحتها

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اعتبرت هيئة قضاء زحلة في التيار “الوطني الحر”، في بيان، أنه “بعد الحملة التي طاولت أخيراً رئيس وأعضاء مجلس بلدية زحلة معلقة وتعنايل، يهمها التشديد على أن التيار الوطني الحر هو جزء أساسي وفاعل في المجلس البلدي، مع التشديد على أن هيئة القضاء لديها ملء الثقة بالقضاء اللبناني، متمنية أن يقوم بكل واجباته لا سيما لجهة مكافحة الفساد بأشكاله كافة، بمن فيهم مطلقو الإشاعات ومنظمو الحملات المغرضة في أغلب الاحيان مع تأكيد الهيئة أن لا أحد فوق القانون”.

وأكدت دعمها لهذا المجلس، داعيةً الزحليين إلى” الابتعاد عن خلق أجواء التوتر في المجتمع الزحلي الذي هو في أمس الحاجة اليوم إلى الوحدة للصمود أمام الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي لا نستطيع الخروج منها إلا بتضامن الجميع، من أحزاب وعائلات ومستقلين، لما فيه خير المدينة ومصلحتها”.