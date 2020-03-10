وهاب لـ "الحريري": إلك عنا وحدة دولة الرئيس!

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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "هالمرة طلع الرئيس سعد الحريري على حق، فقد تأكدت أنه لم يلتقِ أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله خلال الأيام الماضية".



واضاف وهاب، "ولكن للتذكير فإن اللقاء يفيده كثيراً ولا ضرورة للتوتر والنفي إلك عنا وحدة دولة الرئيس".



وكان المكتب الإعلامي للحريري، قد نفى نفيًا قاطعًا أن يكون الأخير قد التقى نصر الله مؤخرًا، كما ذكر وهاب على شاشة قناة "الاو تي.في".



ولفت المكتب، الى أنَّ فبركة مثل هذه الأخبار، هي أسلوبٌ مخابراتيٌ لم تعد تنطلي على اللبنانيين منذُ زمنٍ بعيد، وأكَّدَ على أنَّ جميع لقاءات الرئيس الحريري وإجتماعاته معلنةٌ ويَصدُرُ بشأنها بياناتٌ عن مكتبهِ.