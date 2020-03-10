عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2020

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الأخبار: «حرب» النفط الكبرى: فتّش عن واشنطن

الحكومة تدرس الضريبة على الثـروة





النهار: ألم يحن الوقت لاجراءات جذرية تردع الوباء؟

نداء الوطن: "التيار الوطني" مستعدّ "ليُدلي بدلوه" ضد "المحاصصات القضائية"

عون يتصدّى لمجلس القضاء... وماري كلود بـ"بوز المدفع"!

البناء: نفيُ لقاء «نصرالله – الحريريّ»… وتأكيد الحرص المتبادل على مناخات التهدئة السياسيّة انخفاض أسعار النفط يربك سعي لبنان الخليجيّ… ويخفّض فاتورتيْ النفط والكهرباء أجواء إيجابيّة من الدائنين تجاه التفاوض على الهيكلة… وعروض دوليّة للمشاركة





الجمهورية: مطرقة "كورونا" وسندان الدين

الديار: المعارضة تفشل في تغيير «البرودة» السعودية وجنبلاط يريد ضمانة من حزب الله

اتجاه لدى الدائنين الاجانب للتفاوض والمصارف «تسوّق» لصندوق النقد الدولي!

قفزة «نوعية» لعداد «كورونا».. دياب ينتظر اجوبة حول تخفيف «القيود» المصرفية

اللواء: خطة الطوارئ على الطاولة: إصلاحات «سيدر» وعدم إغضاب حاملي السندات

واشنطن تتبرأ من الأزمة.. والتصنيف الإئتمائي يقترب «من التعثر».. والكورونا تشل التشريع



the daily star: Biggest one-day coronavirus jump

l'orient le jour: Coronavirus au Liban : un bilan en hausse, 9 nouveaux cas