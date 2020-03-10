أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مالية إن الرقم الغامض حول حقيقة الأموال القابلة للاستعمال لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية لا يزال قائماً رغم التصريح برقم الـ 28 مليار دولار مراراً لكن بينها ما هو حقيقيّ وما هو دفتريّ والثابت الوحيد هو أن هناك 8 مليارات دولار متاحة للاستعمال وتكفي حاجات لبنان للعام 2020 وتساؤلات حول قدرة تحريك 10 مليارات ووجود 10 مليارت غير قابلة للتحريك الآن على الأقل.



كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن نقاشا في دوائر القرار الأميركي المالي يدور حول التعامل مع الأزمة اللبنانية المالية بعد قرار الحكومة والخشية من قرارات مشابهة تضعف القدرة على التأثير السياسي الأميركي من البوابة المالية. وقالت المصادر إن جهات ماليّة معنيّة بالديون كانت وراء فتح النقاش مجدداً ما استدعى تصريح معاون وزير الخارجية الأميركية عن عدم مسؤولية حكومته والعقوبات التي تطبقها على لبنان في التسبّب بالأزمة.

اللواء: اسرار

همس

تعثّرت زيارة مسؤول رسمي إلى بلد عربي وازن على خلفية زيارة محتملة إلى بلد آخر، إذ لا علاقات ودّية بين البلدين.



غمز

تحاول مطاعم ذات شهرة دولية، بوسائل عدّة، الحؤول دون نشر أخبار أو إشاعات عنها بكل الوسائل.



لغز

تبيَّن أن مرجعاً طالته إجراءات المصارف، يُبدي انزعاجاً، خلافاً لما هو شائع لدى كثيرين من مستويات متعدّدة!

نداء الوطن: خفايا

بعد المتابعة الإعلامية المكثّفة التي خضعت لها الطائرة التي وصلت أمس من ميلانو، استغرب بعض المسافرين عدم إخضاع الطائرات التي حطّت بعدها لأي تدقيق صحّي.

يواصل سفير دولة غربية توجيه الكلام القاسي إلى المسؤولين حول خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان لكنه يبدي دهشته إزاء ردّ فعلهم البارد.

رئيس تكتل نيابي نبّه النواب الى أنّ من يحضر منهم عزاءً لا يأتي إلى دارته في اللقاء الأسبوعي ولا يقترب منه، كما عمّم عليهم وجوب عدم التواجد في أي أماكن حاشدة.