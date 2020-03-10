living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2020

10
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مالية إن الرقم الغامض حول حقيقة الأموال القابلة للاستعمال لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية لا يزال قائماً رغم التصريح برقم الـ 28 مليار دولار مراراً لكن بينها ما هو حقيقيّ وما هو دفتريّ والثابت الوحيد هو أن هناك 8 مليارات دولار متاحة للاستعمال وتكفي حاجات لبنان للعام 2020 وتساؤلات حول قدرة تحريك 10 مليارات ووجود 10 مليارت غير قابلة للتحريك الآن على الأقل.

 


كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن نقاشا في دوائر القرار الأميركي المالي يدور حول التعامل مع الأزمة اللبنانية المالية بعد قرار الحكومة والخشية من قرارات مشابهة تضعف القدرة على التأثير السياسي الأميركي من البوابة المالية. وقالت المصادر إن جهات ماليّة معنيّة بالديون كانت وراء فتح النقاش مجدداً ما استدعى تصريح معاون وزير الخارجية الأميركية عن عدم مسؤولية حكومته والعقوبات التي تطبقها على لبنان في التسبّب بالأزمة.

 

 

 

اللواء: اسرار

همس
تعثّرت زيارة مسؤول رسمي إلى بلد عربي وازن على خلفية زيارة محتملة إلى بلد آخر، إذ لا علاقات ودّية بين البلدين.


غمز
تحاول مطاعم ذات شهرة دولية، بوسائل عدّة، الحؤول دون نشر أخبار أو إشاعات عنها بكل الوسائل.


لغز
تبيَّن أن مرجعاً طالته إجراءات المصارف، يُبدي انزعاجاً، خلافاً لما هو شائع لدى كثيرين من مستويات متعدّدة!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

بعد المتابعة الإعلامية المكثّفة التي خضعت لها الطائرة التي وصلت أمس من ميلانو، استغرب بعض المسافرين عدم إخضاع الطائرات التي حطّت بعدها لأي تدقيق صحّي.

 

يواصل سفير دولة غربية توجيه الكلام القاسي إلى المسؤولين حول خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان لكنه يبدي دهشته إزاء ردّ فعلهم البارد.

 

رئيس تكتل نيابي نبّه النواب الى أنّ من يحضر منهم عزاءً لا يأتي إلى دارته في اللقاء الأسبوعي ولا يقترب منه، كما عمّم عليهم وجوب عدم التواجد في أي أماكن حاشدة.

 

 

 

الجمهورية: أسرار


يعيش "ما لم يتوافر له منذ سنوات"!


سُئل مسؤول حزبي عن مكان وجود رئيسه فأشار ضاحكاً الى أنه يعيش ما لم يتوافر له منذ سنوات وهو على علو يزيد على 1400 متر عن سطح البحر.

 

بعضهم في "مناطق لا يطالها القانون"!


سألت أوساط سياسية عن جدوى التدبير الذي اتُخذ تجاه الصرّافين إذا كان بعضهم في مناطق لا يطالها القانون؟

 

مقرٌ رسميّ تحت خانة التدبير الإحترازي


وُضع أحد المقرّات الرسمية تحت خانة التدبير الإحترازي واقتصرت اللقاءات فيه مع الموظفين الإداريين.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout