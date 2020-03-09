رابطة موظفي الإدارة العامة: سنتخذ غدا القرار المناسب ازاء فيروس كورونا وصولا الى الاقفال التام لحماية الموظفين والمواطنين

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صدر عن رابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي:"عطفا على بياناتها السابقة بشأن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الآيلة الى الوقاية والحماية من فيروس كورونا والى الحد من انتشاره، وفي ضوء عدم اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية والحمائية للموظفين ولمتلقي الخدمة من المواطنين، وأبسطها تعقيم الإدارات والمؤسسات العامة ووضع العوازل الكافية حيث وجب، وتأمين مستلزمات النظافة، وبناء على الواقع الخطر الذي وصلنا اليه، وتصريح وزير الصحة ان المرض اصبح في مرحلة الانتشار، وذلك دون ان يغير من وتيرة التعاطي مع هذه الكارثة الصحية التي باتت خارج السيطرة، وانطلاقا من حق وواجب الدفاع عن الموظفين، لا بد من استدراك ما يمكن استدراكه قبل الوصول الى حد اللا حل، حيث لا ينفع الندم.وعليه:

1- تؤكد رابطة موظفي الإدارة العامة على ندائها لدولة رئيس الحكومة والسادة الوزراء، وتطالبهم بضرورة إيلاء موضوع انتشار الفيروس بين المواطنين إهتماما إستثنائيا، وتدعوهم الى الاستجابة الى كتابها المرسل اليهم والذي توضح فيه خطورة ما يكتنف الادارة العامة والموظفين.

2- تطلب الرابطة من مندوبيها في الادارات العامة تزويدها بتقارير عن وضعية اداراتهم لجهة مدى توفر سبل الحماية لهم بمهلة قبل ظهر غد الاربعاء.

وتعلن الرابطة انها ستتخذ بعد ظهر الغد القرار المناسب، وصولا الى الاقفال التام لحماية الموظفين والمواطنين على حد سواء في ظل رد الجهات الحكومية المسؤولة ومدى توفر الحماية للموظفين في اداراتهم.

تجاوزنا مرحلة الإحتواء .. دخلنا مرحلة الإنتشار ، لنتوق الأسوأ قبل ان ندخل مرحلة الموت الجماعي".