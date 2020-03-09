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إرشادات جمعية المستهلك للوقاية من فيروس كورونا

9
MARCH
2020
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شددت جمعية المستهلك في بيان، على أن "فيروس الكورونا يتقدم، وهو يتميز بالانتشار السريع وبنسبة وفيات عالية نسبيا تصل إلى 3.5% (نسبة وفيات الانفلونزا 0.5%)، ولا علاج له، والوقاية هي الاساس وهذا يتطلب اكتساب عادات جديدة هي:

 

- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 30 ثانية او سائل التعقيم قبل الطعام وبعده وعند استخدام المرحاض وكلما تم الاحتكاك بأشخاص جدد او لمس الابواب او طاولات او أية اشياء في الاماكن العامة. التركيز على نظافة الاطفال بشكل خاص لأنهم يلمسون كل شيء.

 

- السعال والعطس في منطقة الكوع وليس اليدين.

 

- غسل الوجه ومخمضة الفم والانف بالماء الساخن وعدة مرات يوميا يساعد على التخلص من الفيروسات والجراثيم.

 

- التعرض لأشعة الشمس المباشرة يؤدي إلى قتل الفيروسات الموجودة على الملابس بسرعة. ومن المرجح ان تلعب الشمس والرطوبة دورا في تقليص انتشار المرض.

 

- الامتناع عن السلام والتقبيل والاحتضان.

 

- البقاء على مسافة مترين على الاقل من الاشخاص في الاماكن العامة.

 

- الامتناع ما أمكن عن الذهاب إلى الاماكن العامة خاصة المكتظة: متاجر ومقاهي، سينما، اماكن عبادة او عزاء او اعراس او ترفيه.

 

يمكن استهلاك كل انواع الاطعمة العادية ولا وجود لأي ميزة لأي طعام لمحاربة الفيروسات".


قامت فرقة الدفاع المدني في مركز طيردبا التطوعي للإسعاف الصحي بعملية رش وتعقيم لجميع المحال التجارية والمساجد والمقاهي في البلدة، وذلك تجنباً وحمايةً من جميع الفيروسات وخصوصا فيروس كورونا المستجد، وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا من جميع أهالي البلدة وأصحاب المحال التجارية.

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