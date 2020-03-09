المكتب التربوي في التيار يناشد الطلاب والمعلمين والأهل الوقاية لأقصى درجة ممكنة من فيروس كورونا

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عقد المكتب التربوي في التيار الوطني الحر اجتماعه الدوري في فرع مكتب كسروان في جونيه، حضره منسقو القطاعات وممثلو المكاتب التربوية في المحافظات.

تباحث الحاضرون في عدد من الملفات التربوية والوطنية كان أهمها:

أولاً، عرْضُ المجتمعين لزيارة المكتب التربوي لمعالي وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب يوم السبت الفائت، حيث تم التداول مع معاليه في شؤون وشجون القطاع التربوي، والمستجدات التي شابته خلال العام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

ثانياً، طالب المجتمعون المعنيين بضرورة تعيين عمداء أصيلين في الجامعة اللبنانية دون إبطاء، بغية انتظام العمل الإداري والمؤسسي داخل الجامعة الوطنية.

ثالثاً، درْسُ الإحتمالات كافة المتعلقة بوضع الشهادتين الرسميتين المتوسطة والثانوية، على ضوء التعليق الطارىء للدروس بسبب ڤيروس كورونا؛ وتمنى المكتب مراعاة ظروف المعلمين والطلاب. وعليه، يعرض المكتب احتمال ورود أسئلة المسابقات على شكل مسائل إختيارية.

رابعاً، مناشدة المكتب الطلاب والمعلمين والأهل الوقاية لأقصى درجة ممكنة من ڤيروس كورونا المتفشّي، والإلتزام بتعليمات وإرشادات وزارتَي الصحة والتربية والتعليم العالي ومنظمة الصحة العالمية، كما حضّ إدارات المدارس على قيامها بعمليات التعقيم الضرورية.

في نهاية الإجتماع، قطع الحاضرون قالب الحلوى لمناسبة عيد المعلم، متمنين لمعلّمي لبنان عيداً سعيداً، على رجاء أن تلقيهم ما نقص من حقوق، ليبقوا ذخراً للأجيال، ومنارةً لمستقبل لبنان ولشعبه العظيم.