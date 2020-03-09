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الـMEA تعلن تعليق رحلاتها موقتاً من وإلى هذه الدول

9
MARCH
2020
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صدر عن دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

 

"في ضوء القرارات التي اتخذتها عدد من الدول بشأن إجراءات إيقاف حركة السفر بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تعليق رحلاتها مؤقتاً من و إلى المملكة العربية السعودية و دولتي الكويت و قطر و ذلك حتى إشعار آخر .

و بهدف توفير أقصى قدر من الدعم والراحة للركاب، قررت الشركة إعفاء جميع التذاكر من القيود و الغرامات المتعلقة بتذاكر ME (طيران الشرق الأوسط) والتي تشمل : استرداد / إعادة الحجز/ عدم الحضور.

 

يسري هذا الإعفاء على تذاكرME (طيران الشرق الأوسط) إلى جميع الوجهات حتى 31 آذار 2020 ضمناً.

 

للاستفسار والمساعدة يمكن للركاب الاتصال على مدار 24 ساعـــة بمركز الاتصالات: 629999 01 أو الخط الساخن رقم: 1330. كما يمكنهم الإتصال بمكاتب مبيعات الشركة أو وكلاء السفر للحصول على مزيد من التفاصيل".

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