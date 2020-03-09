تعميم جديد لوزير السياحة بسبب الكورونا .. ماذا قرّر؟

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بناءً على مقرّرات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، أصدر وزير السياحة رمزي المشرفية تعميماً ثانيًا، استكمالاً للتعميم الذي صدر يوم السبت الفائت بتاريخ 7/3/2020.





وجاء فيه: "حفاظاً على السلامة العامة وسلامة المواطنين؛ اتّخذ وزير السياحة قراراً بإقفال الحانات الليلية (pubs) إلى جانب الملاهي والنوادي الليلية والمراقص العامّة التي سبق وأصدر تعميماً باقفالها لغاية 15 آذار ضمناً. وقرّر منع المؤسسات السياحية الاخرى إقامة أي حفلات أو برامج فنيّة بفئاتها كافة وعلى مختلف أنواعها، على أن يقتصر السماح للمطاعم والمقاهي بالإبقاء على عملها شرط أن لا تقوم بأي حفلات أو مناسبات فنّية وموسيقية. وتوجّه المشرفية إلى "المؤسسات المطعمية" بمختلف فئاتها طالباً منها التقيّد بإجراءات الوقاية وإرشادات السلامة العامة الصادرة عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان للحدّ من إنتشار فيروس كورونا".