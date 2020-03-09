living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان هامّ صادر عن المؤسسة العامة للاسكان

9
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن مكتب الاعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للاسكان البيان التالي:

 

 

أصدر مصرف لبنان بتاريخ 25 شباط الماضي تعميمًا للمصارف حمل الرقم 545 خفّض بموجبه نسبة الفوائد المفروضة على القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ صدوره، وأمهل المصارف لغاية 31 آذار الجاري كحدّ اقصى لتعديلها.

 

وإزاء هذه المعطيات يهم المؤسسة العامة للاسكان ان تشرح للمقترضين خصوصا واللبنانيين عموما ما يلي:

 

- ان نسبة الفائدة على القروض السكنية الممنوحة سابقًا من قِبل المؤسسة العامة للإسكان باتت متساوية عند 3% سنوياً مقارنة مع الفوائد السابقة التي تراوحت بين 5 و5,5 و75،5 % اي بتخفيض تراوح بين 2 و5،2 و75،2 %.

 

- لن يشعر المقترضون من المؤسسة العامة للاسكان حاليًا بأهمية التعديلات وقيمة الخفض على الفوائد. ولن تتغيّر قيمة مستحقاتهم الشهرية، فالمقترضون المستفيدون ما زالوا في المرحلة الاولى من تسديد قيمة القرض والتي يتمّ بموجبها تسديد راس المال الاساسي. هذا في الوقت الذي تتولى فيه المؤسسة دفع فوائده بالإنابة عنهم ولفترة تمتد حتى بداية المرحلة الثانية التي يتمّ بموجبها تسديد قيمة الفوائد المترتبة عليهم، وعندها سيتلمسون قيمة الخفض المقرر من اليوم.

 

- انّ خفض الفوائد سيسري مفعوله ابتداء من الأول من نيسان المقبل ولا يحتاج الأمر الى اي مراجعة من قبل المقترض، وبالمناسبة يهم المؤسسة العامة للاسكان ان تعلن انّ تعميم مصرف لبنان سيؤدي حتما الى خفض كلفة الفوائد التي تسدّدها المؤسسة الى المصارف شهريًا نيابة عن المقترضين بمعدل يفوق 7 مليار ليرة لبنانية شهريا. وبالتالي ستنخفض المتوجبات المقدرة على المؤسسة من حوالى 21 مليار شهريا الى ما يقارب 14 مليار ليرة لبنانية.

 

وختاما، فان المؤسسة العامة للاسكان لا تزال تبحث عن السبل الآيلة الى تفعيل سياسة الاقراض السكني وتوفير الحلول البديلة على امل التوصل الى نتائج ايجابية بالتعاون مع المعنيين ولا سيما وزارتي الشؤون الاجتماية والمالية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout