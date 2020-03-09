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مستشفى الشرق الاوسط: المريض المصاب بفيروس كورونا نقل الجمعة الى مستشفى رفيق الحريري

9
MARCH
2020
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أعلنت ادارة مستشفي الشرق الاوسط بصاليم أن المريض المصاب بفيروس كورونا، تم نقله منذ يوم الجمعة الى مستشفى رفيق الحريري لتلقي العلاج اللازم ولم يعد لديها أي مريض يعاني من الفيروس فيها.
 
وجاء في بيان المستشفى ما يلي: “تم استقبال المريض السيد م.ك. في مستشفى الشرق الاوسط الجامعي – بصاليم مساء الاثنين الواقع فيه 2/3/ 2020 بسبب التهاب رئوي وحرارة. تم عزله مباشرة تبعا لتعليمات الطبيب المختص ولقواعد الحماية العالمية الخاصة بالعزل. ما لبث ان تدهورت حالته الصحية خلال 24 ساعة ما استدعى اجراء الفحوصات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومستشفى رفيق الحريري الجامعي. تم نقل المريض الى المستشفى المذكور نهار الجمعة الواقع فيه 6 آذار 2020.
 
وهنا نشكر مستشفى رفيق الحريري ومؤسسة الصليب الاحمر اللبناني على تعاونهم وخدمتهم السريعة في نقل المريض فور تبيان نتيجة الفحص المخبري الايجابي.
 
بعد النقل تم التعقيم اللازم في المستشفى حسب الأصول”.
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